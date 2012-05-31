ГПУ збирається закрити справу про отруєння Ющенка

Про це в інтерв'ю журналу «Фокус» заявив генпрокурор Віктор Пшонка.

«Я сам прихильник того, щоб воно коли-небудь закінчилося. Є всі підстави для припинення слідства, оскільки він не здає кров. Але прийде час і скажуть: ось не здали кров, а справу вже закрили, і знову почнеться тяганина. Тому ми почекаємо до кінця року, після чого, швидше за все, справа буде закрита», - сказав Пшонка.

Раніше Віктор Пшонка неодноразово підтверджував намір провести додатковий аналіз крові Ющенка в рамках розслідування цієї справи. У грудні 2010 року генпрокурор не виключив, що отруєння екс-президента в 2004 році не було,підкресливши, що для встановлення істини необхідний повторний аналіз крові потерпілого.