Азаров навіть думати про перепочинок після Євро забороняє

Як повідомляє УНІАН департамент інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів України, про це глава уряду заявив у четвер під час зустрічі із директорами та вчителями шкіл.

"Ми безліч проблем вирішили в рамках підготовки до чемпіонату. Євро-2012 пройде, а всі ці об`єкти залишаться. І я вже зараз думаю над тим, як зберегти цей темп реалізації інфраструктурних проектів. У багатьох моїх колег складається враження, що Євро закінчиться і ми почнемо відпочивати, буде перепочинок. Не буде ніякого перепочинку, ми навіть не повинні про нього думати", - сказав М. Азаров.

Він додав, що під час підготовки України до проведення чемпіонату Європи з футболу було збудовано та реконструйовано понад 3 тисячі кілометрів автодоріг, відкрито найсучасніші аеропорти, споруджено готелі тощо.