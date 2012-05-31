Азаров навіть думати про перепочинок після Євро забороняє
20:33, 31 травня 2012Політика
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Прем`єр-міністр України Микола Азаров переконаний, що необхідно зберегти темпи реалізації інфраструктурних об`єктів після завершення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.
|Азаров: Після Євро-2012 уряд продовжить реалізацію інфраструктурних проектів
"Ми безліч проблем вирішили в рамках підготовки до чемпіонату. Євро-2012 пройде, а всі ці об`єкти залишаться. І я вже зараз думаю над тим, як зберегти цей темп реалізації інфраструктурних проектів. У багатьох моїх колег складається враження, що Євро закінчиться і ми почнемо відпочивати, буде перепочинок. Не буде ніякого перепочинку, ми навіть не повинні про нього думати", - сказав М. Азаров.
Він додав, що під час підготовки України до проведення чемпіонату Європи з футболу було збудовано та реконструйовано понад 3 тисячі кілометрів автодоріг, відкрито найсучасніші аеропорти, споруджено готелі тощо.
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