З дніпропетровськими терористами працює СБУ - обвинувачення буде протягом 3 діб
21:54, 31 травня 2012Політика
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Протягом трьох діб двом особам, затриманим сьогодні за підозрою в організації вибухів в Дніпропетровську, має бути висунуто обвинувачення та судом обрано міру запобіжного заходу.
|27 квітня у центрі Дніпропетровська прогриміли 4 вибухи
Разом з тим в міліції не уточнили, де наразі перебувають затримані.
Як повідомляв УНІАН, 27 квітня у центрі Дніпропетровська прогриміли 4 вибухи, унаслідок яких постраждав 31 чоловік, зокрема 10 дітей.
Згодом СБУ склала і оприлюднила фотороботи чотирьох розшукуваних за підозрою у скоєнні терактів у Дніпропетровську 27 квітня.
Сьогодні, 31 травня, у Дніпропетровську було затримано двох підозрюваних у скоєнні цього злочину.
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