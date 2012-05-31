З дніпропетровськими терористами працює СБУ - обвинувачення буде протягом 3 діб

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в дніпропетровській міліції, зауваживши, що наразі з затриманими працюють співробітники СБУ, оскільки скоєний злочин підпадає під юрисдикцію Служби безпеки.

Разом з тим в міліції не уточнили, де наразі перебувають затримані.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня у центрі Дніпропетровська прогриміли 4 вибухи, унаслідок яких постраждав 31 чоловік, зокрема 10 дітей.

Згодом СБУ склала і оприлюднила фотороботи чотирьох розшукуваних за підозрою у скоєнні терактів у Дніпропетровську 27 квітня.

Сьогодні, 31 травня, у Дніпропетровську було затримано двох підозрюваних у скоєнні цього злочину.