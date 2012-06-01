Литвин про санкції, абсурд і внутрішні чвари

Про це він сказав, відповідаючи на запитання УНІАН.

«Ну, це абсурд, коли ми намагаємося знайти арбітра за межами України», - наголосив В.Литвин.

Він наголосив, що це є свідченням того, що «українські політики не відчувають себе самостійними, повноцінними, і це є додатковим свідченням того, що Україна є суб’єктом міжнародної політики, а її намагаються перетворити на об’єкт міжнародної політики».

В.Литвин наголосив, що в такий же спосіб і «інша група може звернутися до іншої групи країн з пропозиціями щодо інших політиків».

В.Литвин провів історичні паралелі і нагадав, що «Україна завжди програвала, коли починалися внутрішні чвари, і коли українські політики намагалися заручитися підтримкою – реальною чи міфічною – за межами України».