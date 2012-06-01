У Януковича сьогодні в планах - «Кока-Кола» і зустріч із дітьми

Сьогодні о 10.30 Президент України Віктор Янукович заслухає доповідь керівників силових відомств щодо операції із затримання осіб, причетних до вибухів у Дніпропетровську 27 квітня 2012 року.

Як повідомляє прес-служба глави держави, також сьогодні В.Янукович здійснить робочу поїздку до Київської області. Під час поїздки він відвідає підприємство з іноземними інвестиціями (США) «Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед».

Також у рамках робочої поїздки Президент відвідає місто Славутич.

Крім того, сьогодні В.Янукович з нагоди Дня захисту дітей зустрінеться з дітьми.