Тарасюк: у цих умовах немає сенсу ініціювати денонсацію Харківських угод

Про це в ефірі «5 каналу» заявив екс-міністр закордонних справ, народний депутат від НУ-НС Борис Тарасюк.

«Звичайно, що Харківська угода була, фактично, прийнята і підписана з порушенням законодавства, вона суперечить національним інтересам України. І відразу після її підписання 21 квітня 2010 року, я вніс законопроект, яким стверджував, що, підписавши цю угоду, Президент вчинив дії, які мають ознаки національної зради. Тому, я абсолютно переконаний, що Харківська угода має бути повністю денонсована», – зазначив парламентар.

«Безумовно ми будемо це ініціювати, але не зараз. Ми розуміємо, що в цих умовах, коли більшість належить не нам, а антидержавницьким силам, ми переконані, що в цих умовах це не має сенсу робити. Це має сенс робити тоді, коли відбудуться вибори, внаслідок яких ми отримаємо більшість у Верховній Раді, тоді ми внесемо пропозицію про денонсацію», – заявив Тарасюк.