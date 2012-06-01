Луценку читають обвинувальний висновок

Як передає кореспондент УНІАН, суддя вважає, що для задоволення клопотання немає підстав.

У зв'язку з відсутністю нових клопотань суд почав судове слідство.

Прокурор Віктор Клименко приступив до оголошення обвинувального висновку.

Як повідомляв УНІАН, Ю.Луценко заявив клопотання про відвід Г.Медушевської. Він нагадав, що Г.Медушевська брала участь в розгляді іншої його справи і у складі колегії з трьох суддів ухвалила «незаконний вирок».

Сторона захисту екс-міністра висловилася на підтримку заявленого клопотання, представники державного звинувачення наголосили на його безпідставності.

Сьогодні Печерський райсуд Києва вирішив продовжити судове засідання за звинуваченням екс-міністра внутрішніх справ України Ю.Луценка у відсутності потерпілої сторони – водія колишнього першого заступника голови СБУ Володимира Сацюка Валентина Давиденка.