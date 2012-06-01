У НОК Німеччини закликали під час Євро навідатись до політв'язнів

Про це він заявив в коментарі для німецьких ЗМІ, пише Тиждень.

«Візит з переговорами та чітким висловленням думок - також чіткий сигнал», - сказав Феспер.

Він висловив здивування, що політики, які зараз висловлюються за бойкот Євро в Україні, «останніми роками працювали на інтеграцію України в ЄС, не порушуючи таких питань». За його словами, спорт ніколи не був аполітичним. На його думку, Євро ставить порушення прав людини в центр уваги громадськості. А те, що чемпіонат відбувається в Україні, спрямовує європейську громадськість у країну.

«Те, що відбувається зараз з порушенням прав людини, не перша така подія перед початком чемпіонату» – зазначив посадовець.

«Від спорту вимагають занадто багато, коли намагаються його перетворити на інструмент для вирішення питань, які політика самостійно не може вирішити», - додав Феспер.