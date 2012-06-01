Суддя погрожує вигнати Луценка із зали суду

Суддя Печерського районного суду Києва Ганна Медушевська пригрозила екс-міністру внутрішніх справ Юрію Луценку видаленням із зали судових засідань, якщо він продовжуватиме не реагувати на її зауваження і надалі коментуватиме зміст обвинувального висновку, який оголошують прокурори у справі про організацію незаконного стеження.

Як передає кореспондент УНІАН, Г.Медушевська попросила Ю.Луценка не перебивати прокурів.

У відповідь екс-міністр сказав, що не перебиває, а коментує висновок. «Як я можу мовчати? У мене принцип - не мовчати, коли брешуть», - додав Ю.Луценко. При цьому екс-міністр зауважив, що обвинувальний висновок – це «чиста маніпуляція, причому неприхована».

Після цього близько 30 хвилин Ю.Луценко мовчки слухав висновок, а потім звернувся із запитанням до головуючої судді, чому йому та його захисникам не вручили для ознайомлення обвинувальний висновок за три дні до початку його оголошення в суді, як це передбачене ст. 254 Кримінально-процесуального кодексу.

«Пані головуюча, не блукайте очима, дайте відповідь!» - вигукнув Ю.Луценко.

У відповідь Г.Медушевська сказала: «Якщо вам буде ще раз зроблене зауваження, вас буде видалено із зали».

У свою чергу, Ю.Луценко заявив, що суддя грубо порушує процедуру.

Після цих слів він кинув у бік прокурорів на лаву в клітці, де він перебуває, Кримінально-процесуальний кодекс зі словами: «І вона це береться оцінювати ОРС (оперативно-розшукова справа – УНІАН)! Краще КПК вивчіть в перерві!».

Через декілька хвилин після цих слів, почувши від прокурора Євгена Зінченка, який на даний момент оголошує обвинувальний висновок, фразу про те, що один з документів був підписаний «заднім числом», Ю.Луценко сказав: «Це заднє місце існує, а заднього числа в юриспруденції не існує».