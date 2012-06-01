Луценка видалили із зали суду
Головуюча в судовому процесі суддя Печерського райсуду Києва Ганна Медушевська ухвалила рішення видалити підсудного Юрія Луценка із зали судових засідань за порушення порядку.
Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення вона прийнята після того, як Ю.Луценко звернувся до прокурора Є.Зінченка з фразою: «Не засинай Зінченко. Написав дурню. Тепер читай внятно».
Після цих слів Г. Медушевська поінформувала екс-міністра про його видалення із зали суду.
У відповідь Ю.Луценка сказав: «О, спасибі! Бувайте здорові, і не забудьте вручити мені обвинувальний висновок».
При цьому екс-міністр пообіцяв і надалі вести себе так само доти, доки йому не нададуть для ознайомлення обвинувального висновку і припинять порушувати його процесуальні права.
Перед цим прокурор Віктор Клименко просив Г.Медушевську вжити заходів, аби Ю.Луценко припинив порушувати порядок. «Підсудний Ю.Луценко зухвало порушує порядок в суді. Я прошу вас вжити заходів для забезпечення порядку», - сказав В.Клименко, звертаючись до головуючої.
Однак замість відповіді від неї, він отримав пораду від Ю.Луценка: «Проси розуму у мами, а потім проси порядку».
Наразі в судовому засіданні оголошено 10-хвилинну перерву для видалення Ю.Луценка із зали.
Як повідомляв УНІАН, після початку оголошення прокурорами обвинувального висновку у справі за обвинуваченням Ю.Луценка в організації незаконного стеження за водієм колишнього першого заступника голови СБУ Володимира Сацюка Валентином Давиденком екс-міністр почав коментувати зміст висновку.
Він також заявив, що суддя порушила норми КПК, оскільки не надала йому та захисникам за три дні до засідання суду для ознайомлення цей документ.