Луценка видалили із зали суду

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення вона прийнята після того, як Ю.Луценко звернувся до прокурора Є.Зінченка з фразою: «Не засинай Зінченко. Написав дурню. Тепер читай внятно».

Після цих слів Г. Медушевська поінформувала екс-міністра про його видалення із зали суду.

У відповідь Ю.Луценка сказав: «О, спасибі! Бувайте здорові, і не забудьте вручити мені обвинувальний висновок».

При цьому екс-міністр пообіцяв і надалі вести себе так само доти, доки йому не нададуть для ознайомлення обвинувального висновку і припинять порушувати його процесуальні права.

Перед цим прокурор Віктор Клименко просив Г.Медушевську вжити заходів, аби Ю.Луценко припинив порушувати порядок. «Підсудний Ю.Луценко зухвало порушує порядок в суді. Я прошу вас вжити заходів для забезпечення порядку», - сказав В.Клименко, звертаючись до головуючої.

Однак замість відповіді від неї, він отримав пораду від Ю.Луценка: «Проси розуму у мами, а потім проси порядку».

Наразі в судовому засіданні оголошено 10-хвилинну перерву для видалення Ю.Луценка із зали.

Як повідомляв УНІАН, після початку оголошення прокурорами обвинувального висновку у справі за обвинуваченням Ю.Луценка в організації незаконного стеження за водієм колишнього першого заступника голови СБУ Володимира Сацюка Валентином Давиденком екс-міністр почав коментувати зміст висновку.

Він також заявив, що суддя порушила норми КПК, оскільки не надала йому та захисникам за три дні до засідання суду для ознайомлення цей документ.