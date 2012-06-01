Депутат заявляє, що за критику влади його вигнали з ПР

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Страшилін заявив на прес-конференції, скликаній організаторами двохтисячного мітингу проти закону про порти, - народним депутатом Олегом Радковським (фракція «БЮТ-Батьківщина») і депутатами Одеської обласної ради Сергієм Фаєрмарком і Володимиром Немировським, які представляють облорганізації партій «Батьківщина» і «Фронт Змін».

За словами В.Страшиліна, про виключення з Партії регіонів йому повідомив секретар Ізмаїльскої міськради Євген Пундик.

Депутат облради пов`язує рішення про позбавлення його партквитка перш за все з публічною критикою прийнятого 17 травня закону «Про морські порти України», через який в Ізмаїлі виникла напружена ситуація, а також із виступом на вчорашньому мітингу в Ізмаїлі, що пройшов під гаслами: «Ні - прихованій приватизації Ізмаїльского порту!», «Поверніть начальника порту Котельного», «Ветувати закон про порти!».

Організатори прес-конференції О.Радковський, С.Фаєрмарк та інші також піддали різкій критиці «пролобійований «регіоналами» в парламенті закон «Про морські порти в Україні», який «відкриє дорогу оренді й приватизації портової інфраструктури, а управління господарським комплексом буде передано портовій адміністрації».

Після цього, зазначив О.Радковський, «морські порти перестануть бути державними стратегічними об`єктами, а решта податків, направлятимуть до столиці минаючи міські бюджети, зокрема портового Ізмаїла».

Організатори прес-конференції підкреслили, що «учасники мітингу в Ізмаїлі, зокрема місцеві портовики, проголосували за направлену на адресу Віктора Януковича резолюцію, в якій вимагали: накласти вето на закон про порти, усунути від керівництва Ізмаїльским портом осіб, керування яких позначилося вкрай негативно на діяльності підприємства».

У документі, підтриманому ізмаїльчанами, також міститься вимога «повернути до керівництва портом професіонала й патріота Ізмаїла Валентина Котельного».

Як зазначалося на прес-конференції, вихід на головну площу Ізмаїла тисяч обурених жителів призвів також до зриву сесії міськради, на якій планувалося ухвалення звернення міськради на адресу прем`єр-міністра України Миколи Азарова «у зв`язку з критичним станом підприємств морегосподарського комплексу Ізмаїла».