Єльченко вважає, що фанів Євро-2012 не цікавить доля Тимошенко

Справа колишнього прем`єр-міністра України Юлії Тимошенко не представляє інтересу для вболівальників, які прибудуть до України на матчі Євро-2012

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні на прес-конференції в Москві заявив Надзвичайний і Повноважний Посол України в Росії Володимир Єльченко.

«Що стосується справи Ю.Тимошенко, то для середньостатистичного вболівальника це питання практично не представляє жодного інтересу», - сказав В.Єльченко, і зазначив, що всі розмови про бойкот матчів в Україні «лопнули як мильна бульбашка».

За його словами, якщо якісь чиновники Єврокомісії та чиновники європейських країн заявляють про те, що не хочуть приїхати до України через цю ситуацію, то це їхня особиста справа.

Посол відзначив, що, за заявами УЄФА, ні про який офіційний бойкот не йдеться, тим паче, що спроби бойкотувати спортивні заходи вже були у минулому, проте не мали бажаного ефекту.

«Спорт завжди тим і відрізнявся, що він об`єднує людей, а не роз`єднує. Тому такі заклики некоректні й не потрібні. І впевнений, не матимуть жодного впливу на звичайного вболівальника», - сказав В.Єльченко.

Він переконаний, що як тільки почнуться ігри - всі забудуть про політику і спокійно дивитимуться футбол.