Політична зоологія: депутати билися не з ”Беркутом”, а з ”Грифоном”

Працівники міліції, а зокрема, батальйон швидкого реагування «Беркут» Управління внутрішніх справ Дніпропетровської області, не причетний до інциденту, який стався сьогодні з народними депутатами України та депутатами облради від Партії регіонів біля входу в облраду.

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків УМВС у Дніпропетровській області.

За інформацією ЦГЗ, «Беркут» охороняв громадський порядок біля будівлі Дніпропетровської облради не перевищуючи своїх повноважень. ЦГЗ УМВС наголошує, що пропускною системою займалась приватна охоронна структура «Грифон», яка не підпорядкована Управлінню внутрішніх справ області.

За даними ЦГЗ, до міліції не надходили заяви та скарги від народних депутатів про неправомірні дії співробітників УМВС.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 2 червня, близько 20 народних депутатів України і депутатів Дніпропетровської обласної ради - представників Партії регіонів штурмували вхід до приміщення облради за півтори години до початку сесії. Вхідні двері до облради були виламані. Між депутатами і представниками охоронної служби «Грифон» відбулась коротка сутичка.

За словами представника Партії регіонів Олега ЦАРЬОВА, народних депутатів не пропускали до приміщення облради представники служби «Грифон» без пояснення причин. О.ЦАРЬОВ також заявив, що сьогодні звернеться із запитом до прокурора Дніпропетровської області та начальника УМВС області за роз’ясненнями, чому народних депутатів не пропускала до сесійної зали “невідомо ким найнята охоронна структура”.

Голова Дніпропетровської облради Микола ШВЕЦЬ, який взяв слово у сесійній залі, заявив, що вчора було досягнуто домовленості з народними депутатами від Партії регіонів, що вони не братимуть участі у сьогоднішній роботі сесії Дніпропетровської облради. За словами М.ШВЕЦЯ, депутатський корпус облради дійшов висновку, що сесія повинна бути робочою, з конкретними рішеннями.

Після цього інциденту Партія регіонів розповсюдила заяву, у якій вимагала від Генеральної прокуратури України порушити кримінальну справу за фактом “побиття” народних депутатів у Дніпропетровську. У документі зазначалося, що “2 червня група народних депутатів Верховної Ради України від Партії регіонів вилетіла до Дніпропетровська для того, щоб взяти участь в засідання сесії обласної ради. Однак в місцевому аеропорту, незважаючи на чудову погоду, не було дано дозволу на приземлення літака. Відтак депутати були змушені приземлитися в Запоріжжі, звідки на автомобілях відправились до місця призначення. У той самий час шестеро народних обранців, які прибули до Дніпропетровська напередодні прийшли в місцеву обласну раду, але їм не дозволили ввійти в приміщення навіть після пред’явлення ними посвідчень народних депутатів України. При спробі все ж увійти в зал засідання обласної ради депутатів брутально побили охоронці підрозділу„Грифон” та місцевого відділення спецпідрозділу „Беркут”.

Сьогодні установча сесія Дніпропетровської облради вкотре обирає голову ради. На цю посаду претендують два кандидати Микола ШВЕЦЬ (НСНУ) та Михайло РАЗГОНЯЄВ (Партія регіонів).