Тимошенко пішла на жертви заради короткої зустрічі з Турчиновим

Екс-прем’єр-міністру, лідеру партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко надано дозвіл на побачення з першим заступником голови партії Олександром Турчиновим.

23 травня п.р. звернулась до керівництва Качанівської виправної колонії (№54) з проханням про надання їй 1 червня п.р. короткострокового побачення з О.Турчиновим.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної пенітенціарної служби України з посиланням на Управління ДПтС в Харківській області, засуджена Ю.Тимошенко 23 травня п.р. звернулась до керівництва Качанівської виправної колонії (№54) з проханням про надання їй 1 червня п.р. короткострокового побачення з О.Турчиновим.

Сьогодні, 1 червня, до Качанівської виправної колонії та ЦКЛ «Укрзалізниці» прибув О.Турчинов з групою народних депутатів. З ними також прибула донька та захисник Ю.Тимошенко Євгенія Тимошенко.

Розглянувши заяву Ю.Тимошенко керівництво Качанівської виправної колонії надало заявниці пояснення, що, відповідно до статті 138 Кримінально-виконавчого кодексу України, засуджені, які відбувають покарання у виправних колоніях мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання, мають право щомісяця одержувати короткострокове побачення. Також Ю.Тимошенко було нагадано, що востаннє вона скористалась правом на короткострокове побачення 22 травня п.р. (коли зустрічалась зі своєю тіткою, громадянкою Уляхіною А.М.).

Ю.Тимошенко також було роз’яснено, що, відповідно до вимог п.51 Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, наступні короткострокові побачення надаються після закінчення періоду, що дорівнює частині терміну від ділення тривалості року на кількість побачень (на які засуджений має право).

Окремо керівництво установи нагадало Ю.Тимошенко, що, згідно з відомчою нормативною базою, на час перебування засуджених у медичних закладах МОЗ України надання побачень тимчасово призупиняється.

Крім цього, окремо було звернуто увагу Ю.Тимошенко на те, що лікарі берлінської клініки «Шаріте» неодноразово висловлювали свої рекомендації утриматись їй від будь-яких зустрічей і побачень, які можуть негативно вплинути на здійснюваний курс реабілітації.

Ця інформація була доведена особисто Ю.Тимошенко. Однак, все ж таки наполягаючи на зустрічі, Ю.Тимошенко подала письмову заяву про заміну належного їй довгострокового побачення у ІІ кварталі п.р. на короткострокове побачення 1 червня з О.Турчиновим. Враховуючи зазначене, керівництвом Качанівської виправної колонії було надано дозвіл на побачення Ю.Тимошенко з О.Турчиновим.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні О.Турчинов заявив, що його не пустили Ю.Тимошенко, яка проходить лікування в ЦКЛ «Укрзалізниці» у Харкові.

О.Турчинов наголосив, що представники пенітенціарної служби та МВС не змогли йому обґрунтовано пояснити причину відмови у зустрічі.