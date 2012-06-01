Кличко програв суд Черновецькому
Суд задовольнив позов Черновецького до Кличка щодо захисту честі та гідності мера.
Печерський райсуд столиці виніс рішення, яким задовольнив позов мера Києва Леоніда Черновецького до лідера політичної партії «УДАР” Віталія Кличка щодо захисту честі, гідності і ділової репутації.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі "УДАРу ".
При цьому в партії зазначили, що тим самим суд фактично прийняв рішення, що Л.Черновецький за роки правління столицею не завдав місту жодних збитків.
«Ухваленням такого рішення в залі суду створили паралельну реальність, яка абсолютно не відображає того безладу, який відбувався в столиці впродовж 2006-2010 років за мера Черновецького”, - наголосив представник В.Кличка в суді Володимир Бондаренко.
За його словами, суд “закрив очі на те, що з комунальної власності було виведено десятки тисяч гектарів землі, десятки тисяч квадратних метрів нерухомості. За безцінь віддали у приватизацію пакети акцій комунальних монополістів. Суд закрив очі на десятки порушених кримінальних справ за фактом розграбування столиці”.
“Суд навіть закрив очі на заяви офіційних осіб, в тому числі генерального прокурора та голови КМДА Попова щодо масштабних зловживань, які були у місті Києві. Фактично суд навіть не розглядав ті докази, які надавала сторона відповідача”, - сказав В.Бондаренко.
Представник В.Кличка заявив, що судовий процес був “максимально непрозорим”.
“Суддя кілька разів відмовляла у допуску преси на засідання. Суд не дав змоги заслухати ряд ключових свідків у справі. Від самого початку суд став на бік Черновецького”, - вважає В.Бондаренко.
Сторона В.Кличка має намір найближчим часом подати апеляційну скаргу і вважає за потрібне в разі, якщо у системі українського судочинства не буде ухвалено правового рішення, звертатися навіть до Європейського суду.
Як повідомляв УНІАН, мер столиці у позові про захист честі, гідності та ділової репутації вимагав від В.Кличка спростувати оприлюднену у газеті «Дзеркало тижня» інформацію стосовно того, що за часів перебування Л.Черновецького на посаді мера було вкрадено понад 70 млрд грн.