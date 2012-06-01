Кличко програв суд Черновецькому

Печерський райсуд столиці виніс рішення, яким задовольнив позов мера Києва Леоніда Черновецького до лідера політичної партії «УДАР” Віталія Кличка щодо захисту честі, гідності і ділової репутації.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі "УДАРу ".

При цьому в партії зазначили, що тим самим суд фактично прийняв рішення, що Л.Черновецький за роки правління столицею не завдав місту жодних збитків.

«Ухваленням такого рішення в залі суду створили паралельну реальність, яка абсолютно не відображає того безладу, який відбувався в столиці впродовж 2006-2010 років за мера Черновецького”, - наголосив представник В.Кличка в суді Володимир Бондаренко.

За його словами, суд “закрив очі на те, що з комунальної власності було виведено десятки тисяч гектарів землі, десятки тисяч квадратних метрів нерухомості. За безцінь віддали у приватизацію пакети акцій комунальних монополістів. Суд закрив очі на десятки порушених кримінальних справ за фактом розграбування столиці”.

“Суд навіть закрив очі на заяви офіційних осіб, в тому числі генерального прокурора та голови КМДА Попова щодо масштабних зловживань, які були у місті Києві. Фактично суд навіть не розглядав ті докази, які надавала сторона відповідача”, - сказав В.Бондаренко.

Представник В.Кличка заявив, що судовий процес був “максимально непрозорим”.

“Суддя кілька разів відмовляла у допуску преси на засідання. Суд не дав змоги заслухати ряд ключових свідків у справі. Від самого початку суд став на бік Черновецького”, - вважає В.Бондаренко.

Сторона В.Кличка має намір найближчим часом подати апеляційну скаргу і вважає за потрібне в разі, якщо у системі українського судочинства не буде ухвалено правового рішення, звертатися навіть до Європейського суду.

Як повідомляв УНІАН, мер столиці у позові про захист честі, гідності та ділової репутації вимагав від В.Кличка спростувати оприлюднену у газеті «Дзеркало тижня» інформацію стосовно того, що за часів перебування Л.Черновецького на посаді мера було вкрадено понад 70 млрд грн.