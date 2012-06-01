Опозиція взялась денонсувати Харківські угоди

Про це повідомляється на офіційному сайті Верховної Ради.

В той же час текст законопроекту наразі є недоступним для ознайомлення.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 31 травня, Конституційний Суд оприлюднив рішення за конституційним поданням 47 народних депутатів, в якому визнав неконституційним позбавлення Верховної Ради права вносити законопроекти щодо денонсації міжнародних угод.

11 січня поточного року Верховна Рада внесла зміни до Регламенту ВР, за якими народні депутати не мають права вносити на розгляд парламенту законопроекти про денонсацію міжнародних договорів. Передбачалося, що це право повинні мати лише Президент і Кабінет міністрів.

Коментуючи рішення КС, суддя Конституційного Суду Андрій Стрижак зазначив, що ті зміни, які були внесені до регламенту ВР, були викликані бажанням в певний момент «трошки підправити Конституцію». Він наголосив, що під час ухвалення відповідних змін до регламенту не було озвучено жодного правового підґрунтя, а лише були емоційні та політичні заяви. «Намагалися зіграти на цьому, щоб хтось не дай Бог не чіпав деякі угоди і не вніс законопроект про денонсацію міжнародних договорів», - сказав А.Стрижак, додавши, що мова, в першу чергу, йде про так звані «харківські угоди».

Довідка УНІАН. 21 квітня 2010 року в Харкові Президенти України і Росії Віктор Янукович і Дмитро Медведєв підписали угоду про продовження терміну перебування Чорноморського флоту РФ у Криму після 2017 року на 25 років (до 2042 року) з можливим продовженням ще на п'ять років.

В обмін на це Україна мала одержати знижку при закупівлі російського газу на 100 доларів за тисячу кубометрів.