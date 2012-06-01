Янукович дав українське громадянство російському мільярдеру
14:17, 01 червня 2012Політика
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Віктор Янукович постановив прийняти до громадянства України російського бізнесмена Вадима Новинського як особи, яка має визначні заслуги перед Україною.
Новинський - другий серед найбагатших людей України
Текст відповідного указу розміщено на офіційному сайті Президента.
«Відповідно до пункту 26 статті 106 Конституції України та статті 9 Закону України «Про громадянство України» постановляю: прийняти до громадянства України Новинського Вадима Владиславовича, 1963 року народження, уродженця Російської Федерації, який проживає у місті Києві», - сказано у документі.
Як повідомляв УНІАН, згідно зі щорічним рейтингом журналу «Фокус» «200 найбагатших людей України», власник «Смарт Холдингу», бізнес-партнер Ріната Ахметова В.Новинський за 2011 рік збільшив статки на 63% - до 4,373 млрд дол.
В.Новинський посів друге після Р.Ахметова місце в рейтингу.
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