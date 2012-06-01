Янукович дав українське громадянство російському мільярдеру

Текст відповідного указу розміщено на офіційному сайті Президента.

«Відповідно до пункту 26 статті 106 Конституції України та статті 9 Закону України «Про громадянство України» постановляю: прийняти до громадянства України Новинського Вадима Владиславовича, 1963 року народження, уродженця Російської Федерації, який проживає у місті Києві», - сказано у документі.

Як повідомляв УНІАН, згідно зі щорічним рейтингом журналу «Фокус» «200 найбагатших людей України», власник «Смарт Холдингу», бізнес-партнер Ріната Ахметова В.Новинський за 2011 рік збільшив статки на 63% - до 4,373 млрд дол.

В.Новинський посів друге після Р.Ахметова місце в рейтингу.