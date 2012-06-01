Мер Донецька: Уряд Франції своїм бойкотом проявляє неповагу до збірної
Мер Донецька Олександр Лук’янченко вважає, що французький уряд своїм рішенням бойкотувати проведення матчів Євро-2012 в Україні проявляє неповагу до своєї збірної.
|Лук`янченко висловив своє "фе" міністру спорту Франції
Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив сьогодні на прес-конференції в Донецьку.
За словами мера, Донецьк підготувався до зустрічі міністра спорту Франції. «Які тут можуть бути коментарі - це просто прояв неповаги до збірної Франції, яка гратиме тут, в Донецьку», - наголосив О.Лук’янченко.
При цьому мер зазначив, що в місті немає жодних проблем расизму.
«Расизму в Донецьку немає з однієї простої причини, тому що Донецьк місто багатонаціональне і багатоконфесійне. І ніяких конфліктів на релігійному грунті тут ніколи не було», - заявив мер.
Як повідомляв УНІАН, 31 травня французький міністр у справах молоді та спорту Валері Фурнейрон заявила, що жоден з членів уряду Франції не приїде до України на матчі Євро-2012.
При цьому вона зазначила, що "Міністерство закордонних справ відучора (30 травня) інформувало український уряд про цю ситуацію".
Раніше, 24 травня, на брифінгу за підсумками неформального саміту Євросоюзу в Брюсселі Президент Франції Франсуа Олланд заявив, що не збирається їхати до України на матчі фінальної частини чемпіонату Європи з футболу.
"Я дуже люблю футбол, проте те, що відбувається в Україні – це проблема", - сказав Ф.Олланд.
Довідка УНІАН. У рамках фіналу Євро-2012 збірна Франції 15 червня в Донецьку гратиме зі збірною України.