Мер Донецька: Уряд Франції своїм бойкотом проявляє неповагу до збірної

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив сьогодні на прес-конференції в Донецьку.

За словами мера, Донецьк підготувався до зустрічі міністра спорту Франції. «Які тут можуть бути коментарі - це просто прояв неповаги до збірної Франції, яка гратиме тут, в Донецьку», - наголосив О.Лук’янченко.

При цьому мер зазначив, що в місті немає жодних проблем расизму.

«Расизму в Донецьку немає з однієї простої причини, тому що Донецьк місто багатонаціональне і багатоконфесійне. І ніяких конфліктів на релігійному грунті тут ніколи не було», - заявив мер.

Як повідомляв УНІАН, 31 травня французький міністр у справах молоді та спорту Валері Фурнейрон заявила, що жоден з членів уряду Франції не приїде до України на матчі Євро-2012.

При цьому вона зазначила, що "Міністерство закордонних справ відучора (30 травня) інформувало український уряд про цю ситуацію".

Раніше, 24 травня, на брифінгу за підсумками неформального саміту Євросоюзу в Брюсселі Президент Франції Франсуа Олланд заявив, що не збирається їхати до України на матчі фінальної частини чемпіонату Європи з футболу.

"Я дуже люблю футбол, проте те, що відбувається в Україні – це проблема", - сказав Ф.Олланд.

Довідка УНІАН. У рамках фіналу Євро-2012 збірна Франції 15 червня в Донецьку гратиме зі збірною України.