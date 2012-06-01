Паркову алею у Києві перекрили через роботи на вертолітному майданчику
16:33, 01 червня 2012Політика
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ДАІ звертає увагу, що також заборонено паркування автотранспорту.
|Рух перекрили з 15.00 сьогоднішнього дня.
Фото: domik.net
У Києві на Парковій алеї частково перекрито рух через монтажні роботи на вертолітному майданчику.
Як повідомили УНІАН в столичній Державній автомобільній інспекції, рух перекрито з 15.00 сьогоднішнього дня.
Рух перекрито для всіх видів транспорту від стадіону "Динамо" до пам’ятника "Аскольдова могила". "Обмеження пов’язані з монтажними роботами, які ведуться на цій ділянці. Також звертаємо вашу увагу на те, що буде заборонено і паркування автотранспорту", - наголошується у повідомленні ДАІ Києва.
Державтоінспекція закликає водіїв з розумінням поставитись до тимчасових незручностей, а також радить неухильно дотримуватись дорожніх знаків і передусім тимчасово встановлених.
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