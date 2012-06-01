Литвин не приховує, що в його партії є прихильники мовного законопроекту

Про це В.Литвин написав на своїй сторінці у Facebook.

“Позиція моя з цього приводу однозначна - такий законопроект є неприйнятним. Фракція його не підтримує, за винятком декількох її представників”, - сказав В.Литвин.

В той же час спікер додав, що його менш за все непокоїть рейтинг, і більше він переймається тим, що перед виборами є небезпека розколу країни, і не лише з мовного питання.

В той же час голова ВР на прохання одного з дописувачів соціальної мережі не став оприлюднювати приховані домовленості між політичними силами щодо цього законопроекту. “Гадаю, що у вівторок (5 червня засідання ВР- УНІАН) ви побачите продовження розвитку подій і картина для вас стане очевидною”, - додав спікер.

Як повідомляв УНІАН, 25 травня народний депутат з фракції Народної партії Катерина Ващук заявила, що фракція не голосуватиме за законопроект про мовну політику. Вона зазначила, що 24 травня фракція ухвалила таке рішення і «на засіданні фракції навіть не було суперечок з цього питання».