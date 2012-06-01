Захарченко не сумнівається, що зловили саме тих терористів

Немає ніяких сумнівів, що до організації вибухів у Дніпропетровську 27 квітня мають відношення четверо затриманих.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Дніпропетровську заявив міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко, коментуючи повідомлення деяких ЗМІ про вірогідну непричетність затриманих до цього злочину.

За його словами, в ході слідчих дій проведено величезну роботу з носіями інформації. Слідство вилучило всі носії інформації, допитало свідків.

«Задокументовано всі факти, вилучено всі речові докази причетних до теракту», - підкреслив міністр.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 червня, генеральний прокурор України Віктор Пшонка заявив про затримання чотирьох підозрюваних у скоєнні терактів у Дніпропетровську 27 квітня. Тоді в центрі Дніпропетровська пролунали 4 вибухи, в результаті яких постраждала 31 людина, зокрема 10 дітей.