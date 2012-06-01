Янукович обіцяє підтримувати проекти зі збереження довкілля

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це Президент України Віктор Янукович заявив під час церемонії відкриття інноваційного когенераційного заводу на підприємстві «Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед» у Броварському районі Київської області.

«Сьогодні ми гостро потребуємо впровадження сучасних технологій для зменшення викидів парникових газів і більш ефективного використання енергоресурсів», - зазначив глава держави.

Він високо оцінив відкриття когенераційного заводу на підприємстві «Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед».

«Це яскравий приклад сучасного виробництва. Сьогодні ми запускаємо ще один проект компанії, що дасть змогу скоротити викиди парникових газів на 128 тисяч тонн протягом наступних чотирьох років», - сказав глава держави, вітаючи присутніх із відкриттям нового сучасного об`єкту.

На думку Президента, реалізація подібних проектів найкращим чином демонструє впевненість міжнародної спільноти у стабільності української економіки.

В.Янукович також нагадав, що 20 років тому компанія «Кока-Кола» стала одним із найперших іноземних інвесторів України.

Після церемонії відкриття Президент оглянув когенераційний завод та ознайомився з виробничим процесом.

В.Янукович також поспілкувався з трудовим колективом підприємства. «Вітаю вас зі святом. Це чудова подія. Бажаю вам задоволення від своєї праці», - зазначив Президент.

*** Іноземне підприємство «Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед» входить до найбільшої європейської компанії-ботлера Coca-Cola Hellenic, яка займається розливом і дистрибуцією безалкогольних напоїв на умовах франчайзингу компанії The Coca-Cola Company.

Будівництво когенераційного заводу реалізовано в рамках довготривалої глобальної програми підприємства із захисту довкілля та переходу на використання інноваційних ресурсозберігаючих технологій. Це один із 20 когенераційних заводів, які будуть збудовані до 2015 року компанією Coca-Cola Hellenic у різних країнах світу.

Газопоршнева когенераційна установка заводу - теплоелектростанція нового типу, будівництво якої завершилося на початку 2012 року. Загальний обсяг інвестицій у проект становив 18 млн євро. Електрична потужність установки - 9,123 МВт – дозволить щорічно виробляти близько 76 млн кВт/год електроенергії. Вироблені електроенергія, пара, охолоджена й гаряча вода та вуглекислий газ забезпечуватимуть потреби заводу.

Завдяки реалізації проекту буде суттєво знижено обсяг викидів парникових газів за рахунок заміщення більш вуглецемісткої електроенергії з національної об’єднаної енергосистеми електроенергією, яку вироблятиме когенераційна установка. Запланована потужність дозволить скоротити рівень викидів СО2 в атмосферу на 128 тисяч тонн протягом наступних 4 років.

«Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед» – підприємство з 100% іноземним капіталом. Його діяльність є зразком успішного залучення інвестицій в економіку України. Компанія була одним із перших іноземних інвесторів, що почали працювати в Україні. За цей час обсяг прямих інвестицій становив 276 млн дол і 114 млн євро.

Представництво в Україні було відкрито у 1992 році. З 1998 року запрацював на повну потужність завод компанії біля міста Бровари Київської області.