Турчинов розповів, як їх з Тимошенко підслуховували

Екс-прем’єр-міністр України, голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко поставила завдання об’єднати всі «реальні опозиційні сили».

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу перед харківською лікарнею «Укрзалізниці» заявив перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр Турчинов, коментуючи свою зустріч з Ю.Тимошенко.

За словами О.Турчинова, під час зустрічі з екс-прем’єром у центральній клінічній лікарні «Укрзалізниці» в Харкові у приміщенні постійно перебував працівник Качанівської виправної колонії. «Зустріч проходила у присутності працівника Качанівської колонії. Працівник колонії сидів поруч. Коли ми надто тихо говорили, вона просила підвищити голос, щоб було чути», - сказав О.Турчинов.

За словами першого заступника голови партії «Батьківщина», незважаючи на такі умови, він обговорив з Ю.Тимошенко низку важливих питань, зокрема, щодо координації дій опозиції, недопущення прийняття парламентом закону про засади державної мовної політики та інших законів, які послаблюють соціальний захист населення.

О.Турчинов наголосив, що Ю.Тимошенко підтримує продовження об’єднавчого процесу опозиційних сил. Він наголосив, що Ю.Тимошенко висловлюється за те, щоб опозиційні кандидати на майбутніх виборах балотувалися за єдиним списком.

Крім того, за словами О.Турчинова, Ю.Тимошенко поставила завдання об’єднати всі «реальні опозиційні сили».

Говорячи про загальний стан екс-прем’єра, О.Турчинов зазначив, що Ю.Тимошенко, як і раніше, перебуває в гарному психологічному стані і готова продовжувати боротьбу.

За словами О.Турчинова, зустріч із Ю.Тимошенко тривала із 14.00 до 18.00, проходила в спеціальній кімнаті, до якої Ю.Тимошенко дійшла за допомогою працівників лікарні.

Як повідомляв УНІАН, до складу об’єднаної опозиції, яка спільно йде на парламентські вибори, увійшли шість партій: «Батьківщина», «Фронт Змін», Народний Рух України, «Народна Самооборона», «За Україну!», «Реформи і порядок».