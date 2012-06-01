Азаров тішиться, що вгадав переможницю Євробачення
18:58, 01 червня 2012Політика
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Прем`єр-міністрові України Миколі Азарову приємно, що на конкурсі «Євробачення-2012» перемогла представниця Швеції, виступ якої йому сподобався ще до фіналу конкурсу.
|Під час Євро Азаров уболіватиме за збірну України
«Мені приємно, що мої симпатії збіглися з оцінками більшості глядачів Євробачення», - написав М.Азаров.
При цьому він зазначив, що під час чемпіонату Євро-2012 уболіватиме за збірну України.
«На Євро-2012 у мене цілком визначені симпатії - Збірна України», - написав М.Азаров.
Як повідомляв УНІАН, 25 травня, напередодні фіналу «Євробачення» прем`єр-міністр України Микола Азаров повідомив, що уболіває за представницю України Гайтану, проте з побачених виступів конкурсантів відзначив шведську співачку Лорін, яка й стала переможницею конкурсу.
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