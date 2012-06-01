Азаров тішиться, що вгадав переможницю Євробачення

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив у ході спілкування з користувачами мережі Facebook.

«Мені приємно, що мої симпатії збіглися з оцінками більшості глядачів Євробачення», - написав М.Азаров.

При цьому він зазначив, що під час чемпіонату Євро-2012 уболіватиме за збірну України.

«На Євро-2012 у мене цілком визначені симпатії - Збірна України», - написав М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, 25 травня, напередодні фіналу «Євробачення» прем`єр-міністр України Микола Азаров повідомив, що уболіває за представницю України Гайтану, проте з побачених виступів конкурсантів відзначив шведську співачку Лорін, яка й стала переможницею конкурсу.