Тюремники кажуть, що Тимошенко і Турчинов на своє побачення не скаржилися

Жодних скарг чи заяв ні від екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко, ні від її соратника по партії «Батьківщина» Олександра Турчинова після їх зустрічі не надходило.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної пенітенціарної служби України.

Зустріч проходила протягом 4-х годин у приміщенні біля палати екс-прем’єра в лікарні.

“Будь-яких скарг чи заяв як від О.Турчинова, так і від Ю.Тимошенко до керівництва Качанівської виправної колонії та ЦКЛ не надходило”, - зазначається в повідомленні.

ДПтС України нагадує, що Ю.Тимошенко сьогодні подала письмову заяву керівництву Качанівської виправної колонії про заміну належного їй довгострокового побачення у ІІ кварталі ц.р. на короткострокове побачення 1 червня з О.Турчиновим, і керівництвом установи було надано дозвіл на таке побачення.

Як повідомляв УНІАН, О.Турчинов після відвідування Ю.Тимошенко заявив, що під час їхньої зустрічі у приміщенні постійно перебував працівник Качанівської колонії. «Зустріч проходила у присутності працівника Качанівської колонії. Працівник колонії сидів поруч. Коли ми надто тихо говорили, вона просила підвищити голос, щоб було чути», - сказав О.Турчинов.