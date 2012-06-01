Азаров обурюється публікаціями у ЗМІ: в Охматдиту грошей ніхто не відбирав

Про це повідомляється на сайті М.Азарова.

«Сьогодні прочитав на одному з сайтів матеріал про те, що Кабмін нібито віддав гроші, які були виділені на будівництво "Охматдиту", на потреби Євро-2012. Так от, я заявляю, що це – явна брехня! Фінансування будівництва дитячої лікарні здійснюється з кількох джерел і перекидання коштів від Мінохоронздоров`я на програми Євро-2012 неможливе», - гвоориться в повідомленні.

«Мене обурює, що саме 1 червня, в Міжнародний день захисту дітей, окремі журналісти цілеспрямовано поширюють цю неправдиву публікацію! При тому, що 31 травня МОЗ повністю спростував цю інформацію. Сьогодні на Урядовому порталі Кабінету міністрів також було виставлено матеріал, що це неправда. І журналісти все одно опублікували, не потурбувавшись при цьому взяти жодного коментаря посадовців. Я запевняю всіх, що лікарня «Охматдит» будується і обов`язково буде побудована! І ні на який футбол ми гроші з її будівництва не перекладали!», - заявив М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні прес-служба Міністерства охорони здоров`я України поширила роз`яснення про те, що на почате в 2011 році на території Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу цього року виділено 250 млн. грн.

Фінансування виготовлення проектно-кошторисної документації та початок будівництва в 2011 році здійснювалося за кошти, які були передбачені «Укрєвроінфрапроекту» в Державній цільовій програмі підготовки і проведення в Україні в 2012 році фінальної частини чемпіонату Європи з футболу і становили 230 млн. грн.

Для продовження будівництва нового корпусу «Охматдиту» в державному бюджеті на 2012 рік за бюджетною програмою «Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» МОЗ було передбачене 200 млн. грн.

У свою чергу, постановою Кабінету міністрів України від 14.04.2010 року №357 «Про затвердження Державної цільової програми підготовки і проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи в 2012 році з футболу» (зі змінами) «Укрєвроінфрапроекту» в 2012 році для продовження будівництва нового корпусу «Охматдиту» і закупівлі відповідного устаткування передбачено 50 млн. грн.

Як повідомляє МОЗ, для раціонального використання коштів і акумуляції їх у одного розпорядника коштів постановою Кабміну від 21.05.2012 №443 кошти у розмірі 200 млн. грн передано від міністерства до «Укрєвроінфрапроект» для продовження будівництва згідно з попереднім графіком.

Довідка УНІАН. Новий лікувально-діагностичний комплекс Національної дитячої спеціалізованої лікарні “Охматдит” планується ввести в експлуатацію в 2014 році.

Вартість проекту, який включає будівництво комплексу і придбання устаткування, становить 1 млрд. 785 млн. грн.