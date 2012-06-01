Дніпропетровські терористи самі просилися в телевізор

Зовнішність затриманих за підозрою у здійсненні терактів у Дніпропетровську відповідає поширеним раніше в ЗМІ фотороботам.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив голова СБУ Ігор Калінін.

Він зазначив, що з метою налагодити зв`язок однією з вимог зловмисників до правоохоронних органів було розміщення двох фотороботів на центральних каналах телебачення.

І.Калінін також зазначив, що в ході «оперативної гри» із зловмисниками шляхом СМС та інтернет-повідомлень велося листування, загалом було 15 повідомлень. У ході «оперативної гри» зловмисників було встановлено і взято під відеоспостереження.

Пізніше зловмисники активізували передані їм банківські картки в банкоматах міста. Картки передавалися підозрюваним за їх інструкціями.

Журналістам на брифінгу було продемонстровано оперативні відеозаписи, які підтверджують встановлення затриманими вибухівка в урнах і отримання ними грошей.

Відповідаючи на запитання журналістів, голова Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр Вілкул заявив, що обіцяні раніше за впіймання зловмисників 2 млн. грн буде виплачено після закінчення слідства.

О.Вілкул також зазначив, що у зв`язку з вибухами в центральній частині Дніпропетровська прибрали більш як 500 урн. Губернатор Дніпропетровської області вибачився перед жителями за незручності і повідомив, що в місті будуть встановлені нові легкі урни з металосітки.

Як зазначає кореспондент УНІАН, сьогодні на проспекті імені Карла Маркса, де 27 квітня сталися два вибухи, вже встановлено нові урни з металосітки виробництва Харківського заводу ім. Фрунзе.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 червня, генеральний прокурор України Віктор Пшонка заявив про затримання чотирьох підозрюваних у здійсненні терактів у Дніпропетровську 27 квітня. Підозрювані вдалися до шантажу і вимагали 4,5 млн. доларів.

27 квітня в центрі Дніпропетровська прогриміли 4 вибухи, в результаті яких постраждала 31 людина, зокрема 10 дітей.