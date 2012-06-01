Азаров - про звинувачення в расизмі: Подивіться на свої країни
21:09, 01 червня 2012Політика
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Прем`єр-міністр Микола Азаров вважає необгрунтованими звинувачення на адресу України в расизмі, поширені в європейських ЗМІ.
|Микола Азаров поспілкувався у Facebook
«До критичних зауважень на нашу адресу треба ставитися об`єктивно. Там, де за ними стоїть бажання нам допомогти - безумовно, треба до критики прислухатися і робити відповідні висновки. Там же, де критика необгрунтована, як в даному випадку, - можна було б насамперед порадити звернути увагу на ситуацію у своїх країнах», - сказав М.Азаров.
Як повідомлялося, напередодні футбольного чемпіонату Європи в деяких британських ЗМІ з`явилася інформація про нібито поширення в Україні расизму. Зокрема, колишній гравець збірної Англії Сол Кемпбелл закликав темношкірих уболівальників не їхати до України і Польщі, де буде проводитися Євро-2012, у зв`язку з "проблемами расизму" в цих країнах.
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