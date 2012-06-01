Квасневський назвав три фактори, що ускладнюють життя Україні

Як повідомляє РАР, таку думку він висловив на Global Wroclaw Forum, котрий проходить у польському місті Вроцлав з 31 травня по 2 червня.

О.Квасневський назвав три найголовніші фактори, котрі значно ускладнюють українську ситуацію: політична та економічна криза в Європі, намір новообраного Президента Росії Володимира Путіна втягнути Україну у створюваний ним Євразійський союз та внутрішню ситуацію в самій Україні.

"Від моменту здобуття влади Президентом Януковичем маємо справу з консолідацією влади, якої в Україні не було багато років... Це створило унікальний шанс наздогнати час та деякою мірою це вдалося", - сказав О.Квасневський, котрий, водночас, зауважив, що влада не налагодила нормального діалогу з опозицією.

"Україна політично та суспільно більше поділена, ніж під час Помаранчевої революції у 2004 році", - сказав екс-Президент Польщі.

О.Квасневський звернув увагу, що сформована в Україні на початку 2010 року нова влада не провела розподілу повноважень, не бореться з корупцією та займається переслідуванням своїх політичних опонентів, що підтверджує справа екс-глави уряду та конкурента В.Януковича на виборах Президента Юлії Тимошенко.

Довідка УНІАН. О.Квасневський, котрий очолював Польщу з 1995-го по 2005 рік, у 2004 році був одним із офіційних західних посередників у переговорах влади та опозиції під час Помаранчевої революції, яка сталася через оголошення Президентом тодішнього кандидата від влади та глави уряду В.Януковича.

Опозиція заявила про фальсифікацію результатів, а на вулицях українських міст - найбільше у Києві - почалися масові протести за чесні вибори.