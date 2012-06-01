Більшість громадян вважають, що права дітей в Україні не захищені (опитування)

60,4% українців вважають, що права дітей в Україні не захищені.

Про це свідчать передані УНІАН результати дослідження, проведеного Інститутом Горшеніна.

Зокрема, близько третини (35,6%) опитаних вибрали відповідь «скоріше ні», близько чверті (24,8%) – «точно ні». При цьому кожен третій респондент (36,7%) вважає, що права дітей у країні захищені. З них відповіді «скоріше так» віддали перевагу 28,3%, «точно так» - 8,4% опитаних. Важко відповісти на це запитання – 2,9% громадян України.

Крім того, згідно з дослідженням, більше половини українців (53,7%) вважають, що насамперед суспільство і держава повинні звернути увагу на проблему алкоголізму і наркоманії серед дітей і підлітків. Майже половина опитаних (48,2%) вважає, що першочерговою у суспільстві є проблема безпритульних дітей.

Далі в переліку проблем, що потребують уваги з боку суспільства і держави, йдуть: дитяча і підліткова злочинність (44,6%); низький рівень життя українських сімей, що мають дітей (43,9%); проблеми організації дитячого дозвілля (43,8%); проблеми якості виховання дітей у дошкільних і шкільних установах (30,1%); насильство щодо дітей у сім`ях (28,8%); усиновлення українських дітей іноземними громадянами (19,2%); проблема поганих умов життя дітей в спеціалізованих дитячих установах (17,2%); егоїстичність українського суспільства, небажання громадян обзаводитися дітьми і виховувати їх (15,6%). Відповідь «інше» на це запитання дали 5,2% респондентів, а 3,2% - важко відповісти на це запитання.

Крім того, за даними дослідження, кожен другий громадянин України (50,8%) висловив думку, що найважливіше дати дітям гарну освіту. Близько третини опитаних вважають, що важливо виховати дітей чесними і добрими (38,6%), залучити їх до здорового способу життя (36,7%). Близько чверті респондентів вважають важливим виховання в дітях мужності, стійкості, уміння постояти за себе (23,8%). Далі йдуть: навчання професії, яка «завжди дає шматок хліба» (22,8%); виховання самодисципліни, працьовитості, організованості (18,6%); розвиток розумових здібностей (16,4%); виховання уміння пристосовуватися до обставин (11,5%); розвиток ділових здібностей (10,8%); залучення до демократичних цінностей (6,2%); виховання терпимості (5,7%); виховання щирої віри в Бога (4,8%). Відповіді «інше» віддали перевагу 6,2% респондентів, а 4,7% - важко відповісти на це запитання.

Інститут Горшеніна провів телефонне опитування на тему: «Захист прав дітей в Україні» з 29 по 31 травня 2012 р. Загалом згідно з випадковою вибіркою було опитано 1000 респондентів віком від 16 років у всіх обласних центрах України, містах Києві і Севастополі. Квотами були регіон проживання, стать і вік респондентів. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/-3,2%.