Міліція взялася охороняти Гостиний двір від концерту

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Києві.

«1 червня 2012 року кілька громадян, які виступають на захист Гостиного двору, намагалися провести на території закладу концерт, при цьому не погодивши свої дії з орендарем приміщення», - йдеться в повідомленні.

У зв’язку з цим представник забудовника на місце події викликав правоохоронців.

«Наразі працівники міліції Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві на місці забезпечують охорону громадського порядку та проводять профілактично-роз`яснювальну роботу з активістами щодо дотримання вимог чинного законодавства та проведення запланованих заходів у встановлений законом спосіб», - поінформували в міліції.

В ГУ МВС нагадали, що приміщення Гостиного двору перебуває у державній власності, однак на підставі договору оренди передано у користування одному з підприємств. З метою приведення цього приміщення у належний стан було отримано дозвіл владних інстанцій на проведення ремонтних робіт.

Кілька днів після того до ГУМВС України в Києві із КМДА надійшло повідомлення щодо проведення представниками однієї з громадських організацій безстрокової акції на захист від забудови Гостиного двору. До забезпечення охорони громадського порядку під час цих заходів залучено наряди міліції Подільського райуправління.

ГУМВС наголошує, що регулювання цивільно-правових відносин навколо «Гостиного двору» належить виключно до компетенції органів місцевої влади та судових інстанцій, а міліція міста Києва буде чітко виконувати покладені на неї обов’язки по охороні громадського порядку виключно в межах своєї компетенції та в рамках закону, не підтримуючи жодної з конфліктуючих сторін.

"Вкотре звертаємося до учасників цих подій з проханням вирішувати усі спірні питання лише в рамках правового поля, не вдаватися до провокативних та незаконних дій, не допускати порушень вимог чинного законодавства", - зазначається в повідомленні.

Довідка УНІАН. 26 травня Київрада ухвалила рішення про реконструкцію будівлі Гостиного двору.

У зв`язку з активними діями забудовника зараз Гостиний двір перебуває під постійним спостереженням активістів, які виступають проти реконструкції споруди і постійно чергують на її території.

За словами захисників Гостиного двору, у ніч на 1 червня на них напали близько 30 невідомих.