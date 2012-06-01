Кармазін: 90% українського капіталу виводяться на Кіпр

Документ має назву “Про денонсацію Угоди між Урядом Союзу Радянських Соціалістичних Республік і Урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування доходів та майна від 29 жовтня 1982 року” (№10549).

Про це повідомляється на офіційному сайті ВР.

Як йдеться у пояснювальній записці до даного законопроекту, згідно з положеннями цієї угоди від оподаткування звільняються будь-які доходи, що виникають на території України або Кіпру, в тому числі дивіденди, проценти, роялті, доходи від відчуження майна тощо, які перераховуються з однієї країни в іншу, за винятком деяких випадків оподаткування фізичних осіб та доходів постійних представництв.

На думку автора законопроекту, угодою створено сприятливі можливості для резидентів України цілком легально без будь-якого оподаткування виводити за кордон значні суми коштів, а також положення угоди використовуються багатьма нашими підприємствами для створення різних схем з мінімізації податкових зобов’язань.

В пояснювальній записці зазначено, що “понад 90% українського капіталу стабільно щороку виводиться на Кіпр”. “Ці суми складають мільярди доларів. Це ті суми, які втрачаються державним бюджетом”, - зазначив автор ініційованого законопроекту, додавши, що “фактично на сьогоднішній час це не угода про уникнення від подвійного оподаткування, а угода про уникнення від оподаткування”.

В записці зазначається, що “варто враховувати, що уже протягом тривалого часу ведуться переговори з очільниками Республіки Кіпр щодо укладення нової угоди, проте згоди досі не досягнуто”.