Нардеп каже, що своєю відставкою Черновецький «розрахувався із владою»

Про це йдеться в переданому УНІАН коментарі К.Куликова стосовно відставки Л.Черновецького.

Як зазначив народний депутат, «сьогодні відбулася подія, на яку мільйони киян чекали протягом останніх шести років - Леонід Черновецький написав заяву про відставку з посади Київського міського голови».

«Я, як голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування обставин порушення Конституції України та законів України, прийняття протиправних рішень посадовими особами Київської міської ради та її виконавчого органу, вважаю, що казнокрад Черновецький повинен був піти з посади мера не за власним бажанням, а за вироком суду за багаточисленні порушення законів України», - наголосив К.Куликов.

Він також пообіцяв, що всі порушення, вчинені попередньому владою Києва, «будуть обов’язково розслідувані», і заяві Черновецького «за власним бажанням буде дана жорстка та справедлива правова оцінка».

При цьому К.Куликов зауважив, що згідно з Конституцією України, у 2004 році, за рішенням КС було незаконно прийняте рішення щодо повноважень Л.Черновецького. «Відповідно до законодавства, повноваження Черновецького закінчуються 3 червня, тобто – завтра! За такої причини Верховна Рада зобов’язана у найкоротші терміни розглянути питання про призначення виборів мера Києва. Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування», вибори міського голови Києва повинні відбутися через 2 місяці. У цей час Леонід Черновецький пише заяву про звільнення – Увага! за добу до закінчення своїх повноважень. Вести мову щодо чергових виборів – сьогодні вже не можна. Це юридичний факт», - підкреслив К.Куликов. Він наголосив, що згідно із Законом України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів», ст. 491: «Місцеві вибори можуть бути черговими, повторними, проміжними або першими, що проводяться у разі формування нових місцевих рад (далі – перші місцеві вибори). Отже, у даній ситуації з Л.Черновецьким можна говорити лише про, позачергові вибори, наголосив К.Куликов. Він пояснив, що «відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування», повноваження сільського, селищного, міського голови можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених статтею 79 цього Закону, що має наслідком звільнення його з посади. Не пізніш, як на п’ятнадцятий день після звільнення з посади або смерті сільського, селищного, міського голови особа, яка на цей час відповідно до закону здійснює повноваження сільського, селищного, міського голови, звертається до Верховної Ради України з клопотанням щодо призначення позачергових виборів сільського, селищного, міського голови».

Тобто, зазначив К.Куликов, «зараз замість Черновецького виконувати службові обов’язки міського голови буде Галина Герега, яка протягом 15 днів зможе звернутися до Верховної Ради, щоб влада визначила, коли призначити вибори». «Тепер влада може їх провести тоді, коли їй буде зручно», - сказав К.Куликов і припустив, що таким чином Л.Черновецький «розрахувався із владою». На його переконання, «знову повернулась ситуація так, що влада у черговий раз приймає рішення замість киян та вкотре суперечить думкам Києва».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Л.Черновецький повідомив, що 1 червня написав заяву про відставку з посади Київського міського голови.