СЕС дала добро одеським пляжам
07:49, 03 червня 2012Політика
1581 0
На всіх одеських пляжах, окрім Чорноморки, морська вода відповідає санітарним нормам, водокористування дозволяється, повідомили УНІАН в Одеській міській санітарно-епідеміологічній станції.
|СЕС взяла 39 проб морської води
У міськСЕС також уточнили, що протягом останнього тижня на пляжах «досліджено 39 проб морської води - перевищення санітарних норм за мікробіологічними показниками не виявлено».
Втім, паспорт на право відкриття пляжного сезону підписано міською владою тільки адміністраціям пляжів «Лузанівка», «Отрада», «Дельфін», «10-а станція Фонтану» і «Аркадія». На інших чотирьох пляжах триває благоустрій території, обладнання пристроями для людей з обмеженими фізичними можливостями, виконуються інші вимоги спецкомісії міськради.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter