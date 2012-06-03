СЕС дала добро одеським пляжам

Що стосується пляжу Чорноморки, то він «закритий у зв`язку з незадовільним технічним станом постановою Київської райСЕС Одеси».

У міськСЕС також уточнили, що протягом останнього тижня на пляжах «досліджено 39 проб морської води - перевищення санітарних норм за мікробіологічними показниками не виявлено».

Втім, паспорт на право відкриття пляжного сезону підписано міською владою тільки адміністраціям пляжів «Лузанівка», «Отрада», «Дельфін», «10-а станція Фонтану» і «Аркадія». На інших чотирьох пляжах триває благоустрій території, обладнання пристроями для людей з обмеженими фізичними можливостями, виконуються інші вимоги спецкомісії міськради.