Український омбудсман не вважає Тимошенко політв'язнем

В інтерв'ю «5 каналу» вона зазначила, що політична складова у справі Тимошенко є, тому що мова йде про людину, яка обіймала посаду прем'єр-міністра України.

"Однак при цьому справа стосується конкретного кримінального злочину", - сказала вона.

"Політв'язень у розумінні, яке існувало ще за часів Радянського Союзу - це людина, яка була засуджена у зв'язку зі своїми політичними переконаннями. Якщо ми говоримо зараз про це, то я в справі Тимошенко, щонайменше, яка є зараз і яку можна прочитати у відкритих джерелах, у вироку суду і в рішенні апеляційної інстанції бачу кримінальну складову, а не політичну", - пояснила Лутковська.

Українська правда