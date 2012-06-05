Німецькі лікарі рекомендуватимуть перевезти Тимошенко до Києва

Про це вони заявили на прес-конференції в Німеччині, повідомляє кореспондент ТСН.

На прес-конференції в Німеччині лікарі клініки "Шаріте" - Карл Айнхойпль, Норберт Хаас і Анетт Райсхауер - розповіли, що Ю.Тимошенко вже краще, її біль повністю не минув, але значно зменшився.

Вже кілька годин на день екс-прем'єр може пересуватись по палаті. Вони також задоволені, що змогли вмовити її припинити голодування, але все ж зазначають, що лікування Ю.Тимошенко відбувається в неналежних умовах.

Проте, за словами лікаря Н.Хааса, у цьому питанні певний прогрес вже є. Він повідомив про домовленість з Державною пенітенціарною службою про те, що на час обстеження Ю.Тимошенко чи проведення будь-яких процедур відеокамери вимикатимуть. Але Ю.Тимошенко не впевнена, що не існує інших, прихованих камер, додав Н.Хаас.

Також запитання у лікарів викликає друга пацієнтка в палаті Ю.Тимошенко. Медики висловили своє здивування тим, що в такій модернізованій клініці Ю.Тимошенко не можуть залишити саму в палаті. "Це можуть бути просто зайві вуха", - зазначають вони.

Лікарі висловили своє занепокоєння тим, що в палаті екс-прем'єра повністю заклеїли вікна. "У Ю.Тимошенко немає можливості бачити денне світло, хоча це необхідно для її лікування. Вітамін D, який людина отримує від сонця, Ю.Тимошенко отримати не може. Їй дозволяють підходити до вікон лише 15-20 хвилин", - розповіли медики.

К.Айнхойпль також на зміг відповісти на питання щодо можливої присутності Ю.Тимошенко в суді 6 червня, але, зазначив, що ставиться до цього скептично.

Лікарі повідомили, що лікування Ю.Тимошенко триватиме ще не один тиждень, а може й місяці. Вони висловили думку, що проводити її лікування було б краще в Берліні в їхній клініці, адже лікувати треба в комплексі.

"Для комплексного лікування мають бути присутні одразу всі потрібні лікарі. Та зараз це неможливо", - додали медики.

Лікарі також сказали, що рекомендуватимуть українській владі перевезти Тимошенко в Київ, якщо її переведення в Берлін неможливе. "Ідеальним взагалі був би домашній арешт", - сказали вони.

"Всі медикаменти для Ю.Тимошенко ми привозимо з собою. Поки жодних рахунків їй не виставляли. За все платитиме сім'я Ю.Тимошенко. Ми не можемо собі дозволити безкоштовно її лікувати", - резюмували лікарі.