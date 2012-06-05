Заплановане опозицією на 17.00 масове пікетування ВР не розпочалося
17:47, 05 червня 2012Політика
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Заплановане на 17.00 лідерами опозиційних партій масове безстрокове пікетування Верховної Ради на підтримку української мови станом на 17.30 не розпочалося.
|"Беркут" чекає свого часу
Як передає кореспондент УНІАН, наразі на вулиці Грушевського біля ВР перебувають близько 30 національно свідомих осіб, які тримають 15 прапорів політичної партії «Батьківщина».
Охорону громадського порядку здійснює близько 30 працівників міліції, ще в резерві у Маріїнському парку знаходяться на випадок непередбачуваних ситуацій декілька автобусів з бійцями «Беркуту».
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