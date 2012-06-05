Заплановане опозицією на 17.00 масове пікетування ВР не розпочалося

Як передає кореспондент УНІАН, наразі на вулиці Грушевського біля ВР перебувають близько 30 національно свідомих осіб, які тримають 15 прапорів політичної партії «Батьківщина».

Охорону громадського порядку здійснює близько 30 працівників міліції, ще в резерві у Маріїнському парку знаходяться на випадок непередбачуваних ситуацій декілька автобусів з бійцями «Беркуту».