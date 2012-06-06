Журналістів біля Межигір'я зустріли хлібом-сіллю

Про це повідомляє Українська правда.

Напередодні Київський окружний адмінсуд заборонив проведення акції під Межигір'ям, тому журналісти поїхали «проконтролювати виконання рішення суду».

Біля в'їзду до Межигір'я стоять близько 20 співробітників управління держохорони та спецпідрозділу Беркут, які перекрили прохід до резиденції.

Сільський голова Нових Петрівців Родіон Старенький, який напередодні вимагав судової заборони на акцію, зустрічав журналістів хлібом з сіллю.

Старенький заявив, що ініціював заборону акції у зв'язку з тим, що до нього звернулись мешканці села, однак надати ці звернення не зміг.

Напередодні в суді він пред'явив звернення одного з місцевих мешканців, датоване минулим роком.