Опозиціонери бояться, що з них зроблять терористів

Документи передбачають можливість оголошення терористами представників цілих організацій, чого раніше в Україні не було. В уряді також пропонують посилити кримінальну відповідальність за незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами, а також завідомо неправдиву інформацію про мінування, пише Коммерсант.

Депутати вирішили розглянути ці пропозиції до 6 липня.

Про необхідність посилити відповідальність за прояви тероризму президент Віктор Янукович заявив 25 травня на засіданні Ради національної безпеки і оборони.

Один із законопроектів вводить нову процедуру - "визнання організації терористичною".

"У разі якщо суд визнає організацію терористичною, всі її члени стануть співучасниками такого злочину, як тероризм. Така організація буде заборонена, а її рахунки заарештовані", - пояснив член комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Святослав Піскун (Партія регіонів). Право ініціативи такої процедури пропонується надати голові СБУ або одному з його заступників.

"Ініціювати питання про визнання організації терористичною може особа, яка отримала офіційне документальне підтвердження визнання цієї організації терористичною в інших країнах ... визнання організації терористичною здійснюється в установленому законом порядку за рішенням суду", - йдеться в законопроекті.

У разі прийняття законопроекту під загрозою опиняться політичні партії та громадські організації, що співчувають опозиції, вважають в парламентській меншості. "Це зроблено для того, щоб не допустити до виборів опозицію, - заявив народний депутат Геннадій Москаль ("НУ-НС"). - Трохи пізніше почнеться зняття нас з реєстрації".

Також пропонується посилити відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про мінування: нижній поріг покарання піднімуть до двох років, а максимальне покарання за цією статтею - з 7 до 8 років.

У Кабінеті міністрів пропонують за виготовлення вибухових пристроїв ввести покарання від 3 до 7 років позбавлення волі, а за виготовлення вибухових пристроїв групою осіб - максимальне покарання у вигляді 12 років позбавлення волі.