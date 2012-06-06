Донька каже, що лікарі метушаться, аби Тимошенко була в суді

"Захворювання моєї матері має неврологічну природу, тож кожен стрес погіршує її стан. Вона досі не може ходити без допомоги, більшість часу перебуває у ліжку, рух завдає їй болю. Тож лікарі, які стежили за станом її здоров'я упродовж місяця, не зафіксували жодного серйозного покращення», - зазначила вона, повідомляється на сайті Ю.Тимошенко.

«Ми продовжуватимемо боротися за її право лікуватися в незалежній приватній клініці, де вона не зазнаватиме такого потужного тиску", - цитує "5 канал" слова Є.Тимошенко.

На її думку, вітчизняні лікарі намагаються надати формальний висновок про задовільний стан здоров'я її матері, щоб забезпечити присутність Ю.Тимошенко на судових процесах.

Як повідомлялося, напередодні лікарі берлінської клініки Charité Карл Айнхойпль, Норберт Хаас і Анетт Райсхауер заявили про певне покращення стану здоров'я Ю.Тимошенко - її біль повністю не минув, але значно зменшився. Вже кілька годин на день екс-прем'єр може пересуватись по палаті. Водночас лікарі зазначили, що її лікування відбувається в неналежних умовах.

Лікарі також вважають, що постійне відеоспостереження в палаті за Юлією Тимошенко є додатковим фактором стресу, який не сприяє швидкому одужанню. Крім того, у екс-прем'єр-міністра немає можливості бачити денне світло, хоча це необхідно для її лікування. Ю.Тимошенко дозволяють підходити до вікон лише на 15-20 хвилин.

Берлінські лікарі також ставляться скептично щодо можливості екс-прем'єр-міністра України бути присутньою на судових засіданнях.