Янукович дав орден прес-секретарю Азарова

Про це йдеться в указі глави держави з нагоди Дня журналіста.

Крім того, такий орден отримала і ведуча програми творчо-виробничого об`єднання інформаційно-аналітичних програм Національної телекомпанії України Світлана Леонтьєва.

Орденом княгині Ольги III ступеня нагороджено президента Всеукраїнського благодійного фонду «Журналістська ініціатива» Людмилу Мех.

Також Президент присвоїв почесні звання представникам прес-служб державних органів, керівникам та працівникам регіональних та центральних засобів масової інформації.