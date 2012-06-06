Янукович дав орден прес-секретарю Азарова
15:39, 06 червня 2012Політика
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Президент України Віктор Янукович нагородив орденом «За заслуги» III ступеня прес-секретаря прем`єр-міністра України Віталія Лук`яненка
|Віталій Лук`яненко - орденоносець
Крім того, такий орден отримала і ведуча програми творчо-виробничого об`єднання інформаційно-аналітичних програм Національної телекомпанії України Світлана Леонтьєва.
Орденом княгині Ольги III ступеня нагороджено президента Всеукраїнського благодійного фонду «Журналістська ініціатива» Людмилу Мех.
Також Президент присвоїв почесні звання представникам прес-служб державних органів, керівникам та працівникам регіональних та центральних засобів масової інформації.
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