Янукович обіцяє нарощувати інвестиції

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на засіданні Ради вітчизняних та іноземних інвесторів.

В.Янукович нагадав, що минулого року обсяг інвестицій зріс на 22%, за результатами першого кварталу поточного року ці обсяги збільшились на приблизно 30%.

«Хотілось би ще більше, але я добре розумію, що ми повинні готувати програми», - сказав Президент.

Він пообіцяв інвесторам, що кількість інвестиційних проектів постійно збільшуватиметься, а якість – підвищуватиметься.