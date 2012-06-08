Лікар каже, що Тимошенко сонце бачить

Екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко має можливість перебувати на відкритому сонці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу перед ЦКЛ «Укрзалізниці» в Харкові, де проходить курс реабілітації Ю.Тимошенко, заявила заступник головного лікаря медичного закладу лікуючий лікар Ю.Тимошенко з української сторони Ірина Фурса, коментуючи слова фахівців берлінської клініки «Шаріте» про необхідність надання можливості екс-прем’єру виходити на відкрите сонце.

«Що стосується сонячного світла, то пацієнтка має можливість у сонячні дні перебувати на сонячному світлі достатньо довгий час, той час, який дозволяє навесні не засмаглій людині побути під сонячними променями, тобто доступ до сонця є», - сказала І.Фурса.

Вона зазначила, що Ю.Тимошенко має змогу перебувати на сонці у приміщенні, де вона приймає процедури. «У тому приміщенні, де вона приймає процедури, плівки (сонячно-відбивної плівки – УНІАН) немає», - підкреслила І.Фурса.

Вона також зауважила, що на сьогоднішній день Ю.Тимошенко не призначені процедури у басейні. «На цей час у нас призначені стосовно басейну не прозвучало, у тому числі і з боку німецької сторони. Що буде далі важко сказати, все буде залежати від того, як буде розвиватись хід подій», - сказала І.Фурса.