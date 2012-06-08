Лікар: Тимошенко б виписали з лікарні, якби вона могла самостійно ходити

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу перед харківською лікарнею заявила лікуючий лікар Ю.Тимошенко з української сторони Ірина Фурса.

«Юлія Володимирівна знаходиться в процесі лікування. Це реабілітація. Як вам сказали німецькі лікарі, вона не швидкоплинна. Якби вона могла повністю ходити, ми би її виписали. Людина знаходиться у процесі лікування. Я не думаю, що це зовсім коректно дізнаватися чи вона може ходити, чи не може», - сказала І.Фурса, відповідаючи на запитання журналістів.

В той же час вона зауважила, що Ю.Тимошенко перебуває у такому стані, який дозволяє повністю проводити призначене німецькими лікарями лікування.

«На даний момент ми знаходимося у такому стані, який дозволяє стабільно проходити лікування, яке призначене. Ніяких зривів із цього приводу у нас не було», - сказала І.Фурса.

За її словами, німецькі спеціалісти прописали до 21 червня чіткий план лікувальних процедур, які Ю.Тимошенко буде отримувати.