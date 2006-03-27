Явка виборців по областях

Явка виборців становить 67,13%.

Про це повідомив голова Центральної виборчої комісії Ярослав ДАВИДОВИЧ, посилаючись на дані з усіх 225 округів.

В абсолютних цифрах, за його словами, до списків виборців було внесено 37 млн. 171 тис. 949 осіб. Бюлетені отримало 24 млн. 957 тис. 248 виборців.

Найвища явка - у західних областях, зокрема Тернопільська обл. – 76%, Львівщина, Волинь, Рівненщина – по 74%, Івано-Франківська, Хмельницька – 71%, Вінницька – 70%, Закарпатська область – 61%, Чернівецька – 64%, Житомирська – 67%, Київська, Черкаська і Миколаївська – 65%, Кіровоградська – 66%, Одеська – 58%, Чернігівська – 67%, Сумська – 65%, Полтавська – 69%, Харківська – 64%, Дніпропетровська – 62%, Запорізька – 66%, Донецька – 68%, Луганська – 69%, АРК – 63%, Київ – 67,87%, Севастополь – 68,68%.