Кабмін знову хоче давати поради Ющенку щодо кадрових призначень

Кабінет міністрів прийняв рішення про те, що кандидатури на посаду перших заступників і заступників голів обласних, Київської і Севастопольської міських держадміністрацій заздалегідь «опрацьовуються» з головами відповідних місцевих адміністрацій і з Секретаріатом Кабміну.

Як повідомляється на сайті уряду, відповідну постанову №1150 прийнято на засіданні Кабміну 19 вересня.

“Подання щодо особи, котра відповідно до законодавства призначається на посаду Президентом України, Кабінетом міністрів України, заздалегідь опрацьовується (у письмовому вигляді) державним органом із Секретаріатом Президента України і Секретаріатом Кабінету міністрів України, а щодо перших заступників і заступників голів обласних, Київської і Севастопольської міських держадміністрацій — головою відповідної місцевої держадміністрації із Секретаріатом Кабінету міністрів України”, - йдеться в постанові, якою вносяться зміни в п. 6 Порядку узгодження продовження терміну перебування на державній службі.

Як повідомляв УНІАН, у серпні Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом призупинив дію постанови Кабінету міністрів про Порядок розгляду питань, пов`язаних з призначенням на посади і звільненням з посад керівників центральних і місцевих органів виконавчої влади, торгово-економічних місій у складі зарубіжних дипломатичних установ України, державних підприємств та їх об`єднань, керівників самостійних структурних підрозділів центральних органів виконавчої влади. Постанова призупинена через її невідповідність нормам Конституції в частині, що стосується питань призначення на посади і звільнення з посад перших заступників, заступників міністра оборони та міністра закордонних справ, перших заступників, заступників голів місцевих державних адміністрацій.