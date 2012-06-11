Кабмін пропонує зробити Порошенка представником України у ЧБТР
07:02, 11 червня 2012Політика
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Кабінет міністрів запропонував Президенту Віктору Януковичу призначити міністра економічного розвитку і торгівлі Петра Порошенка представником України на щорічних засіданнях правління Чорноморського банку торгівлі та розвитку.
|Порошенка хочуть призначити представником України у ЧБТР
Як повідомлялося, зазвичай представником України у ЧБТР є міністр економіки
Довідка УНІАН. Чорноморський банк торгівлі і розвитку заснований 11 державами: Албанією (з часткою 2%), Вірменією (1%), Азербайджаном (5%), Болгарією (13,5%), Грецією (16,5%), Грузією (0,5%), Молдовою (1%), Росією (16,5%), Румунією (14%), Туреччиною (16,5%) і Україною (13,5%). Головний офіс банку розташований в місті Салоніки (Греція).
ЧБТР створений для підтримки економічного розвитку і регіональної кооперації шляхом надання кредитів, кредитних ліній, вкладень у капітал і гарантування проектів у державному і приватному секторі країн-учасниць.
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