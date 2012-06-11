Бютівець: підготовка до Євро - найбільший корупційний скандал в Україні за 20 років

Підготовка до Євро-2012 стала найбільшим корупційним скандалом в Україні за всі 20 років. Про це в прямому ефірі 5 каналув ток-шоу «РесПубліка» з Анною Безулик» заявив член фракції «БЮТ – Батьківщина» Остап Семерак.

«Підготовка до Євро-2012 стала найбільшим корупційним скандалом в Україні за всі 20 років. У Державну цільову програму підготовки до Євро уряд Азарова вніс 28 поправок, збільшивши її вартість з 5 до 80 млрд. грн. Уряд створив нову корупційну схему, вивівши з-під дії тендерного законодавства підготовку до Євро, і потім у цю програму почали закачувати свої «хотелки». Вони перетворили Євро в ширму для пояснення надвитрат з держбюджету», - наголосив опозиціонер.