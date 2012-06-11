Опозиція проведе пікет біля «Олімпійського»

Як повідомляє Головне.соm, акція пройде біля Палацу спорту (вул. Еспланадна, 1), біля будинків №№ 28, 30, 32, 34/2 по вулиці Еспланадній та біля будинків №№ 2/34, 4, 3, 1 по вул. Саксаганського.

За словами голови фракції «БЮТ-Батьківщина» у Київраді Тетяни Меліхової, «для опозиціонерів сьогоднішній день пройде в пікетуванні біля стадіону НСК «Олімпійський». Я особисто братиму в ньому участь, адже хочу, щоб світ дізнався про те, яка в нашій країні влада, про ставлення можновладців до демократії та вчинені репресії над опозиціонерами».