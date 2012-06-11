СБУ: Справи про вибухи у Дніпропетровську, Харкові, Запоріжжі об’єднані в одну

Головне слідче управління СБУ об’єднало в одне провадження кримінальні справи, порушені за фактами вибухів у Дніпропетровську, Харкові та Запоріжжі, а також за фактами погроз скоєння вибухів у Донецьку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомив голова СБУ Ігор Калінін.

«Кримінальні справи за фактами вибухів в місті Харкові 13 жовтня минулого року, в місті Запоріжжі 21 жовтня та у місті Дніпропетровську 16 листопада і 27 квітня цього року, а також кримінальну справу за фактом погрози, що була розміщена 16 листопада на одному з інтернет-ресурсів про вчинення вибухів на території міста Донецька, об’єднані в одне провадження. Для такого процесуального рішення є всі підстави, які грунтуються на доказах, зібраних у ході досудового слідства», - зазначив І.Калінін, зауваживши, що кваліфікація злочину як тероризм при цьому не змінюється.

У свою чергу, начальник Головного слідчого управління СБУ Іван Дерев’янко наголосив, що за вказаними справами зібрано безпрецедентну кількість доказів.

Говорячи про хід розслідування справи про вибухи у Дніпропетровську 27 квітня, І.Дерев’янко зазначив, що всі обвинувачені надали щиросердні зізнання, і після проведення у справі необхідних слідчих дій, отримання результатів експертиз СБУ планує до початку серпня передати кримінальну справу щодо вибухів у Дніпропетровську до суду.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня 2012 року в центрі Дніпропетровська пролунали чотири вибухи, під час яких постраждала 31 особа, зокрема 10 дітей. За інформацією МВС, всі вибухові пристрої виявилися саморобними і були закладені в бетонні урни.

За фактом вибухів прокуратура порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 258 КК України («Терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб»), якою передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років.

1 червня генеральний прокурор України Віктор Пшонка заявив про затримання чотирьох підозрюваних у здійсненні терактів у Дніпропетровську 27 квітня. В.Пшонка додав, що вибухи в Дніпропетровську були організовані з корисливою метою – злочинці вимагали 4,5 млн доларів.

Довідка УНІАН. 13 жовтня 2011 року вночі у центрі Харкова стався вибух біля одного з кіосків.

21 жовтня 2011 року в центрі Запоріжжя в супермаркеті "Сільпо" спрацював вибуховий пристрій в одному з ящиків камери схову.

У ніч на 16 листопада 2011 року на проспекті Карла Маркса у Дніпропетровськ вибухнула залізобетонна урна для сміття, внаслідок чого загинув фінансовий директор однієї з місцевих фірм.